Earth Day, con il drone tra i boschi di Bagnoli

Si è celebrata ieri “Earth Day”, la Giornata della Terra, evento organizzato dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il mondo intero alle problematiche che attanagliano il nostro pianeta. La giornata è stata istituita nel 1970. Ogni anno il 22 aprile, il giorno dopo l’equinozio di primavera nell’emisfero boreale, si organizzano diverse manifestazione dedicate al rispetto dell’ambiente. La filosofia che muove questa giornata è: ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa per la nostra amata Terra. Ben consapevoli di ciò il gruppo Volontariato “Bagnolesi”, sempre molto attivo a Bagnoli del Trigno, ha prodotto un filmato della durata di circa cinque minuti che ha l’obiettivo di far vedere ai concittadini i danni provocati dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Così “armati” di drone hanno perlustrato tutti gli angoli più remoti dei meravigliosi boschi che fanno da cornice al centro in provincia di Isernia, a caccia di immondizia. Lo spettacolo è davvero imbarazzante. La telecamera ha filmato qualsiasi tipo di rifiuto: dagli elettrodomestici al materiale di risulta. Una visione dicotomica: da un lato la bellezza del paesaggio, dall’altro lo scempio provocato dall’uomo. Il video dell’associazione di volontariato è stato pubblicato su youtube e sui più famosi social media, ricevendo centinaia di click.