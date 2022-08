E’ una nota attrice ad aver perso la vita nell’incidente sulla Trignina

Paola Cerimele, 48 anni, attrice di fama nazionale, originaria di Agnone, è morta questo pomeriggio sulla Trignina, in un tragico incidente nei pressi di Castelguidone.

Con la Cerimele, in auto, una seconda persona rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale di Vasto. L’incidente è stato uno scontro frontale tra due auto su un tratto di strada dove già in passato si erano registrati diversi sinistri.

Sul posto le Forze dell’Ordine , i Vigli del Fuoco, il personale Anas e il 118. Si ignorano ancora le cause del sinistro, ma si è trattato di uno scontro frontale. Paola Cerimele, attrice conosciutissima, a livello locale e nazionale, solo ieri aveva accolto ad Agnone Sergio Castellitto, con lei nella foto, accompagnandolo nella visita alla storica Fonderia Marinelli.



Sconcerto e profondo dolore in tutta la cittadinanza agnonese, nella cittadina altomolisana vive la sua famiglia. Paolo Cerimele aveva due sorelle e un fratello.

