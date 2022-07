E’ una donna il nuovo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Isernia

L’Avv. Chiara Costagliola, 49 anni, è stata eletta il 12 luglio 2022.

E’ la prima donna del distretto molisano forense a ricoprire questo ruolo e succede all’Avv. Maurizio Carugno, dimessosi per concorrere alle imminenti elezioni quale delegato regionale di Cassa Forense.

Rinnovato anche il Segretario del Consiglio: l’avv. Roberta Moscardino.

Un preludio ad un cambio di sensibilità – dichiara il neo Presidente – che spero prenda piede anche per il futuro, perché la partecipazione femminile alle scelte istituzionali anche nel nostro ambito non può che costituire uno straordinario motore di crescita. Con il Tesoriere Avv. Attilio Piermarino ed il neo eletto Segretario avv. Roberta Moscardino insieme agli altri miei Colleghi Consiglieri non mancheremo dello stesso entusiasmo ed impegno con cui 5 anni fa abbiamo iniziato l’attuale cammino consiliare, caratterizzato da una mole sempre più ingente di lavoro e responsabilità.