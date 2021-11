“E’ un punto guadagnato”. “No, due punti persi”. Tifosi divisi nel post-Catania. Intanto arriva l’elogio di Zeman: “Campobasso gioca bene a calcio”

Accontentarsi o essere rammaricati? Prendersi il punto, buono per muovere la classifica, o parlare di occasione sciupata? Il day-after Catania – con il rocambolesco 4-4 maturato a Selva piana – alimenta le discussioni nella piazza rossoblù, tendenzialmente divisa nel bilancio. Il tecnico Cudini, nell’analisi in sala stampa, vede il bicchiere mezzo pieno. “Ci sono alcune fasi del campionato – le sue parole – nelle quali è importante non perdere, allungando la striscia positiva di risultati e mantenendo equilibrio. Questo è un punto comunque significativo, che può dare consapevolezza alla squadra, soprattutto quando giunge in rimonta, in un momento difficile. Poi è normale dover migliorare alcuni aspetti…”.

Aspetti riconducibili alla difesa, in primis. Qui si muovono le istanze dei meno ottimisti. Perche il Campobasso più solido, al netto degli episodi, visto nelle prime partite, sembra essersi smarrito. E il dato difensivo lo testimonia: le 23 reti subite fanno dei rossoblù la peggior retroguardia del campionato. Un mix di inesperienza e di ingenuità non casuali, secondo i tifosi che meno nascondono il velo di preoccupazione. Aver rimesso in discussione una partita indirizzata con grande personalità sul 3-1 è poi il peccato dominante, simbolo di una cattiva gestione delle situazioni di vantaggio, in questo caso palesate a cavallo tra la fine della prima frazione e l’inizio della seconda. ‘Braccino’ casalingo o casualità?

Cosa funziona….e l’elogio di Zeman. “Va bene così, siamo in linea con gli obiettivi”, ripete sull’altro fronte una buona parte dei tifosi. Ed effettivamente, classifica alla mano, il Lupo ha quello che desiderava alla vigilia del torneo: essere in lotta per salvarsi, senza troppe sofferenze. A ciò si aggiunge una ritrovata verve offensiva, per lunghi tratti piacevole, che ha permesso alla squadra di esibirsi in un primo tempo fatto di giocate in velocità e ripartenze fulminee, senza rinunciare al coraggio. Concetti, questi ultimi, che non sono passati inosservati neanche agli occhi di Zdenek Zeman, di scena proprio con il suo Foggia a Selva piana tra 14 giorni, con il Latina in trasferta nel mezzo. Il boemo – parlando del campionato in conferenza – si è ben espresso, tra le altre cose, anche sulla truppa di Cudini. “E’ un torneo molto equilibrato, si cerca di superarsi a prescindere dal nome o dal blasone. Poi c’è qualcuno che ha qualcosa in più negli uomini, penso allo stesso Catania che riesce a sopperire e a strappare risultati grazie ad un centravanti (Moro ndr) che fa gol, tanti gol. Prendendo in esempio l’ultima partita, però, come idea e come squadra, io credo che il Campobasso giochi bene e meglio al calcio, che abbia di più da quel punto di vista”. le.lo.

