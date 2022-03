E’ un avvocato di 60 anni la vittima dell’incidente sulla SS87

Il terribile incidente lungo la Strada Statale 87 Sannitica in territorio di San Martino in Pensilis

Ancora sangue sulle strade molisane. Questo pomeriggio, sabato 5 marzo, poco prima delle 17, un’auto è finita fuori strada lungo la Strada Statale 87 Sannita (l’arteria che collega Larino a Termoli), precisamente al chilometro 208 in territorio di San Martino in Pensilis. L’utilitaria, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha finito la sua corsa nella scarpata dopo essersi ribaltata. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo del terribile incidente i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo dalle lamiere, ambulanze del 118, i Carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro, e personale Anas che ha regolato la circolazione.

L’arteria è stata chiusa al traffico il tempo necessario per le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dal veicolo.

A perdere la vita è stato un Donato Saltarelli. L’uomo, di professione avvocato, era molto conosciuto in paese. La notizia si è appresa subito a Rotello, dove l’uomo, 60 anni, viveva da anni. Una notizia che ha sconvolto la comunità.