È ufficialmente iniziata la vendemmia 2023: in Molise il dato è preoccupante

La produzione italiana di vino è in calo del 12% rispetto allo scorso anno e rischia di rivelarsi la peggiore degli ultimi 6 anni

di Giusy Spadanuda

Già ad agosto, le stime della Coldiretti preannunciavano il carattere complesso della vendemmia 2023 (circa il 60% in meno dei grappoli da raccogliere in regione), ma ora che la stagione della raccolta è entrata nel vivo, i dati si fanno più allarmanti.

Gli esperti fanno coincidere la causa con gli effetti dei mutamenti climatici e l’ingente quantità di piogge che si sono riversate su tutto il territorio nella prima parte dell’anno. «La produzione italiana dovrebbe scendere intorno ai 43 milioni di ettolitri contro i 50 dello scorso anno, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni della storia del vigneto Italia dell’ultimo secolo dopo il 1948, il 2007 e il 2017» spiega la Coldiretti. Questa fluttuazione negativa rischia così di farci strappare via il primato produttivo mondiale dalla Francia che prevede una produzione di poco inferiore rispetto al 2022 (-2% per un totale di 45 milioni di ettolitri).

In alcune regioni del Nord però pare siano confermati gli stessi livelli dello scorso anno: il Veneto e il Trentino-Alto Adige registrano addirittura un più 8%, il Friuli-Venezia Giulia e l’Emilia-Romagna qualche punto percentuale in meno. Al Centro, al Sud e nelle Isole si registrano invece le flessioni maggiori, tra il 20 e il 30%, e in Molise la situazione sembra finanche peggiorare.

Le previsioni parlano di un calo della produzione del 45% per il vino molisano, il più alto in Italia. Lo annuncia una stima congiunta di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini (UIV) che quantizza la produzione molisana del 2023 in 129 mila ettolitri contro i 234 mila della precedente vendemmia.

In compenso, la qualità delle uve è maggiore. Secondo l’indice di Bigot brevettato dall’azienda Perleuve come metodo di valutazione e previsione delle caratteristiche qualitative dei vigneti, la vendemmia del 2023 sarà una dal potenziale medio-alto, in particolare per le uve a bacca bianca. Anche Assoenologi sembra convenire verso tale teoria: «Dalla vendemmia 2023 otterremo sicuramente vini di buona qualità con alcune punte di eccellenza, nonostante siamo reduci di alluvioni, grandinate e siccità che hanno reso favorevole la proliferazione di malattie patogene come la Peronospora – afferma il Presidente Cotarella – ma tutto dipenderà dal lavoro degli autonomi imprenditori vitivinicoli e degli enologi».

Le continue piogge, infatti, hanno reso difficile operare le comuni attività di trattamento in vigna o ne hanno vanificato gli effetti. Inoltre, come spiegava Assoenologi, le malattie come l’Oidio o la Flavescenza Dorata, unite a grandine e periodi di secca, non hanno di certo aiutato i vignaioli. Bisognerà quindi puntare sul potenziale tecnico professionale delle imprese e sul potenziale qualitativo dei nostri uvaggi che da sempre contraddistinguono la nostra piccola regione.