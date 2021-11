E’ ufficiale: il ‘Jova Beach party’ si farà. 2 i maxi concerti sulla spiaggia di Vasto

Appuntamento per il 19 e 20 agosto 2022 per il Jova Beach Party

A darne l’ufficialità è stato lo stesso cantante in una diretta streaming: il concerto di Jovanotti si farà. Il Jova Beach Party che lo scorso anno era stato annullato per questioni di sicurezza e che si sarebbe dovuto svolgere a San Salvo si terrà il 19 e 20 agosto 2022 sulla spiaggia di Vasto Marina, nell’area eventi di Lungomare Duca degli Abruzzi.

Saranno dunque due le date a Vasto città già nota al cantante toscano che ha commentato “E’ fin troppo facile giocare con il nome Vasto, è quello che provo pensando a quando ci vedremo, finalmente: il mio è un sentimento vastissimo di gioia!”.

Le parole di Jovanotti

Sui social, prima di svelare le date, Jovanotti aveva detto: “Pronti? Partiamo per il grande viaggio. Presentiamo il nuovo Jova Beach Party e racconterò tutte le novità e le innovazioni”. Inoltre lo “stesso giorno uscirà un pezzo nuovo che si chiama Il boom e per non farci mancare nulla venerdì 19 partirà anche la nuova app di Jova beach party”.

“Il Jova Bech Party è un tour speciale, che adoro, che sento mio e che credo abbia futuro. Nel momento in cui sono sceso dal palco di Linate, ultima data del tour 2019, ho percepito di non essere alla fine, bensì all’inizio di un percorso. Avevo una voglia enorme che questa sensazione ritornasse. Nel frattempo ci siamo fermati, eppure continuavano ad arrivarmi feedback positivi dalle persone, che sostenevano di avere ancora l’acido lattico nelle ginocchia, anche a distanza di sei mesi. Io voglio che il Jova Beach Party diventi un rito, di cui oggi diamo avvio alla seconda edizione”

Info biglietti Jova Beach Party 2022

I biglietti per il Jova Beach Party 2022 sono disponibili in prevendita dalle ore 15di oggi, venerdì 19 novembre 2021, su TicketOne e negli altri tradizionali circuiti di prevendita.