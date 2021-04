E’ Termoli une delle mete più gettonate per l’estate 2021: tantissime le richieste per luglio e agosto

E’ Termoli la rivelazione per quel che riguarda i nuovi trend turistici e le mete più gettonate dell’estate ed autunno 2021. Non solo per quel che concerne ‘l’Holiday working’, ovvero vacanza con possibilità di svolgere mansioni lavorative in luoghi piuttosto isolati, così come venuto fuori da una indagine del Sole 24 Ore, ma anche come vera e propria meta attrattiva per il turismo prettamente italiano ma non solo. Da qualche settimana, infatti, è iniziata la corsa alle prenotazioni per trascorrere le vacanze nella città bassomolisana con richieste provenienti da più zone d’Italia che hanno fatto segnare il tutto esaurito in alcune strutture nel periodo che va da luglio ad agosto. Abbiamo chiesto conferma del trend positivo all’Hotel Santa Lucia, sito nel cuore di Termoli che ci ha spiegato come Termoli sia divenuta una meta molto richiesta. “Abbiamo prenotazioni e richiesta di informazione per i 15 giorni di Ferragosto e l’ultima settimana di luglio”. Una conferma che arriva anche dai residence e da alcune strutture del lungomare nord di Termoli già al completo in alcune settimane di agosto. (MB -ADG)