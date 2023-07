“E…state con noi”, la campagna di prevenzione ed educazione stradale della Polizia fa tappa a Termoli

Dallo scorso 30 giugno fino al prossimo 3 settembre, in 27 città italiane a particolare vocazione turistica, si svolgerà la campagna di prevenzione ed educazione stradale della Polizia di Stato, denominata “E…state con noi” e curata dal Servizio Polizia Stradale.

Domenica 30 luglio l’iniziativa farà tappa anche in Molise e precisamente a Termoli, nei pressi del Castello Svevo, in Largo Piè di Castello, dove dalle ore 18.00 alle ore 24.00 stazioneranno il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, munito dell’aula didattica itinerante utilizzata per le attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, e la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato, la supercar impiegata nel trasporto in emergenza di organi, plasma e sangue.

Oltre a poter osservare da vicino questi pregiati veicoli, saranno a disposizione dei cittadini alcune attività interattive, tra cui un simulatore di guida in grado di riprodurre gli effetti dell’abuso di alcolici o l’assunzione di stupefacenti.

Sarà presente anche il personale della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, del Distaccamento di Termoli e del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

L’evento coinvolgerà cittadini e turisti per sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale, anche attraverso utili consigli sul corretto comportamento da tenere alla guida, di particolare attualità soprattutto nel periodo estivo.