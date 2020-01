«E’ stata una grande emozione». Parlano i genitori del piccolo Leonardo

Lei di Campobasso, lui di Isernia, vivono a Monteroduni. Leonardo è il primo nato al Veneziale nel 2020

«E’ stata una bellissima emozione e una grande sorpresa». E’ provata ma felice Daniela Mignogna, la mamma campobassana ma che vive a Monteroduni assieme al marito Gianluca Tuono di Isernia che questa notte ha dato alla luce Leonardo. Il piccolo è il primo nato al Veneziale di Isernia ed è venuto al mondo appena due minuti dopo lo scocco della mezzanotte. Nelle parole di mamma Daniela e papà Gianluca tutta l’emozione per un evento che accaduto in uno dei giorni più particolari dell’anno. Per la giovane coppia si tratta del primo figlio che, per un gioco del destino, è anche il primo nato di tutto il Molise del 2020. Sicuramente una emozione che non potranno dimenticare più.