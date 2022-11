Con una grande prestazione i biancocelesti regolano per 4-1 l’Aurora Alto Casertano, grazie alle reti di Cascio, Negro, Panico ed Ercolano e si posizionano nuovamente alle spalle della capolista Campobasso, a soli tre punti di distanza. A questo punto scavalcando l’Aurora la squadra bianco celeste si impone come unico sfidante del Campobasso per la serie D.