E se “Il Gran Rifiuto” fosse stato di Ponzio Pilato?

GIUSEPPE CAROZZA

Con cadenza quasi periodica fa capolino, nella nostra regione, la vexata quaestio relativa non solo ai natali dell’eremita Pietro Angeleri, il futuro papa Celestino V che alcuni studiosi vorrebbero nativo proprio della nostra terra (Sant’Angelo Limosano? Montagano?), ma anche – e soprattutto – se il riferimento dantesco a “colui che fece per viltade il gran rifiuto” vada indirizzato certamente al nostro Pietro da Morrone o a qualcun altro. In realtà, la medesima tematica è stata affrontata alcune settimane fa, precisamente nel pomeriggio del 17 agosto, già nel corso di un interessante convegno tenutosi a Macchia Valfortore per ricordare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri (1321). È tornata però prepotentemente in auge durante l’ultima domenica dello stesso mese, 28 agosto, in occasione della visita pastorale del Santo Padre a L’Aquila. Papa Francesco infatti, nella sua omelia alla basilica di Santa Maria in Collemaggio, aprendo la festa della Perdonanza, ha sottolineato: <<Erroneamente ricordiamo la figura di Celestino V come “colui che fece il gran rifiuto”, secondo l’espressione di Dante nella Divina Commedia; ma Celestino V non è stato l’uomo del “no”, è stato l’uomo del “sì”>>. Quell’avverbio di modo “erroneamente” ha doppia valenza: sia quella evocata dal Papa (Celestino V è stato l’uomo dell’obbedienza al disegno divino e non già del rifiuto), sia quella, più radicale, che suggerisce non essere di Celestino <<l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto>> (Inferno III, 59-60). Il nome del personaggio non è citato, com’è noto, da Dante, disdegnando egli gli ignavi <<a Dio spiacenti e a’nemici sui>> (v.63). Essi rimangono fuori persino dall’economia della dannazione poiché non esercitarono il dono del libero arbitrio, per cui l’uomo è chiamato alla vita: <<Questi sciaurati, che mai non fur vivi>> (v.64). La maggior parte dei commenti antichi alla Commedia e anche dei contemporanei, sino a quello, esemplare, di Anna Maria Chiavacci Leonardi (Camerino 1927-Firenze 2014) riconosce quella figura in Pietro di Morrone (1209/1215-1296), che fu eletto pontefice il 5 luglio 1294, prese il nome di Celestino V; incoronato appunto alla basilica di Santa Maria di Collemaggio il 29 agosto 1294, rinunciò al papato pochissimi mesi dopo (il 13 dicembre). Egli era arrivato al papato come emblema di una stretta povertà e solitudine eremitica: nel 1244 aveva fondato, nel solco dell’eredità benedettina, una Congregazione ecclesiastica riconosciuta da papa Gregorio X “dei frati di Pietro da Morrone”, chiamati poi “celestini”. Si diffuse subito la leggenda che a spronarlo alla rinuncia fossero le insistenze del cardinal Benedetto Caetani (i cardinali in quel momento erano solo 11), che poi fu eletto Papa con il nome di Bonifacio VIII.

Imputando Dante a quest’ultimo l’origine delle proprie disgrazie politiche e dell’esilio, condannandolo nella sua Commedia all’Inferno (nel canto XIX, ove sono puniti i simoniaci, insieme a papa Niccolò III), venne facile ai commentatori riconoscere in quel “colui che per viltade” Pietro di Morrone che, con la sua rinuncia al papato, spianò la via all’elezione di Bonifacio VIII.

Osta a questa identificazione non solo il fatto che Celestino V fu proclamato santo nel 1313 da papa Clemente V; ma soprattutto il modello di quella vita ascetica e povera che Dante esalta nella tradizione benedettina-francescana, tanto da porre in luogo rilevato del Paradiso (canto XXI), san Pier Damiani, 1007-1072, che pure rinunciò alle sue prerogative di cardinale-vescovo, per ritirarsi, alla fine della sua vita, al Monastero di Fonte Avellana, nella preghiera e nel servizio ai poveri. È dunque da prediligere a questo punto l’ipotesi, messa in luce da Giovanni Pascoli (Chi sia colui che fece il gran rifiuto, in “Il Marzocco”, VII, 1902), poi avvalorata dall’autorità di dantisti quali Natalino Sapegno, Daniele Mattalia, Francesco Mazzoni ed altri, che si tratti di Ponzio Pilato, il quale – secondo gli Evangeli – si sottrasse al proprio dovere di riconoscere l’innocenza di Cristo. Solo in questo caso è possibile riconoscere l’enfasi di quel “gran rifiuto”; mentre per l’opposto gode della gloria del Paradiso l’anima di Traiano che rese giustizia a una “vedovella” (XX, 44-45). Sarebbe pertanto opportuno restituire Celestino V a quella linea fulgida del cosiddetto pauperismo, umile e profetico, che Dante amava: san Benedetto, san Francesco, san Pier Damiani, san Romualdo, Romeo di Villanova, ciascuno di essi “persona umile e peregrina” (Paradiso VI, 135). In ogni caso, al di là di queste pur interessanti supposizioni avvalorate, come si ricordava in precedenza, dalle recenti esternazioni di figure del nostro tempo autorevoli a livello religioso e filologico, non si vuole in alcun modo sgualcire l’ormai consolidata tradizione – magari più affettiva o campanilistica che effettivamente storiografica – che vede nella figura dantesca più significativa del cerchio degli ignavi quel Celestino V dal quale l’aneddotica e la memoria ascetica delle genti di Abruzzo e del Molise difficilmente avranno l’ardire di allontanarsi, riconoscendo nell’eremita della Maiella non solo un punto di riferimento per la propria crescita spirituale ma, anche dal punto di vista laico, un immagine di uomo forte e, probabilmente, molto meno insicuro di sé di quanto ci sia stato fin qui descritto o immaginato.