È scomparso l’ex senatore Valletta, medico e politico di valore

Antonino Valletta, medico, parlamentare e sindaco di Sant’Agapito, è morto all’età di ottantaquattro anni, dopo una vita interamente dedicata alla medicina, alla politica ed alla famiglia. Era nato a Sant’Agapito il 7 ottobre 1938, da famiglia di agricoltori. Ma Nino, come lo chiamavano i familiari e gli amici, era il primo della classe. Dopo il liceo classico Fascitelli si iscrisse alla facoltà di Medicina, con brillanti risultati. Pediatra e neonatologo, è stato Senatore della Repubblica per L’Ulivo, alla fine degli anni novanta, nella XII e nella XIII Legislatura.Alle Elezioni Politiche del 21 aprile 1996 fu rieletto al Senato della Repubblica avendo raccolto con la coalizione dell’Ulivo ben 35.349 voti nel collegio uninominale di Isernia. A lungo sindaco del suo paese, Sant’Agapito, per gli Isernini era soprattutto il pediatra di fiducia, che aveva curato migliaia di ragazzi dedicandogli scienza e cuore. La gente lo ricorderà così, con il camice bianco da primario, sorridente, affabile, cortese. Un grande medico con enorme carica umana verso tutti. È il caso di dire che il Sen. Valletta ha rappresentato un pezzo nobile della storia molisana. (Agostino Rocco)