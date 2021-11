“E’ sancita la morte del Basso Molise”, dopo il consiglio minoranze all’attacco del Pos e di Toma

Non si placa la scia di polemiche a seguito del consiglio comunale di Termoli che ha visto i consiglieri di maggioranza annunciare che, da privati cittadini e non da consiglieri comunali, avevano impugnato il Pos che ridimensiona la sanità e getta un’ombra sul futuro del San Timoteo. Ed è per questo motivo che i consiglieri di Pd, VotaXTe, Rete della Sinistra e MoVimento 5Stelle si sono riuniti in conferenza stampa per valutare quanto accaduto in assise civica. “Il Pos mette la parola fine alla sanità pubblica e termolese – hanno affermato i consiglieri comunali – ma si deve poter garantire il diritto alla salute dei cittadini”. Sotto la lente la mancata partecipazione del presidente Toma al consiglio comunale. “E’ un comportamento che denota una carenza di senso istituzionale – ha affermato Marcella Stupo della Rete della Sinistra – volevamo conoscere quello che sarebbe stato il futuro del San Timoteo alla luce del nuovo Pos invece Toma ha preferito non partecipare”. Rete della Sinistra che, dal canto suo, ha già avviato il percorso per la definizione di un documento da portare all’attenzione di chi di dovere. “Non intendiamo fare un Pos anche perché non sono i cittadini a doverlo fare – ha proseguito la Stampo – ma sicuramente vogliamo presentare una proposta alternativa a quello che è l’attuale programma operativo sanitario che non va nella direzione del potenziamento della sanità pubblica ma che, al contrario, tende a diminuire ancora di più i servizi del San Timoteo”. Sotto la lente di Angelo Sbrocca e dei consiglieri Manuela Vigilante, Oscar Scurti anche la mancanza di strutture alternative al San Timoteo. “Il Pos fa sopravvivere un solo Hub che è quello di Campobasso e riduce il San Timoteo a meno di uno Spoke normale. Resteranno solo 4 reparti ma voi immaginate se il medico del pronto soccorso dovesse richiedere un consulto dovrebbe avvalersi dell’assistenza di chi? Di medici di reparti che non esisteranno più? Siamo ai livelli di un poliambulatorio. Ho sentito molti operatori sanitari preoccupati di quello che sarà il futuro della sanità e del Basso Molise. Se non c’è il diritto alla salute non c’è nulla”. “Sono tornato a Termoli dopo gli studi perché volevo vivere qui – gli ha fatto eco Andrea Casolino, VotaXTe – ma ci stanno facendo rimanere solo le briciole”. E’ Nick Di Michele (m5S) ad accanirsi ancora di più. “Stanno decretando la morte del Basso Molise. Mi dispiace dire parole così dure ma è quello che sta succedendo e che continuerà a succedere. Siamo in una fase di morte di questa zona e dove nessuno si coalizza per darci delle possibilità diverse e quindi ci rendiamo conto che è arrivato il momento di stringersi e iniziare a fare le cose sul serio”. Secondo Di Michele, al suo fianco Antonio Bovio, Daniela Decaro e Ippazio Stamerra, il Pos “è un documento che ricadrà sulle spalle dei cittadini del Basso Molise che non avranno più la possibilità di dire vado a farmi curare a Termoli. La sanità è un diritto inalienabile, ma questo Pos la calpesta”.