È possibile che esista un sosia del nostro capoluogo ?

Agli occhi di molti sembrerà impossibile, ma è proprio così: esiste Campobasso 2.0 in Sicilia.

di Simona Palladino e Ludovica di Tota

Potrebbe sembrare uno scherzo ma realmente ci sono caratteristiche che accomunano la città di Campobasso e il comune di Monforte San Giorgio della provincia di Messina.

Per quanto concerne la conformazione dei paesi, sono molto simili, infatti come Campobasso si erge sul pendio del colle che prende il nome dal castello Monforte, analogicamente anche Monforte San Giorgio è posto ai piedi dei colli Peloritani. Inoltre anche il borgo murattiano campobassano di origine medioevale ha la forma di un ventaglio proprio come il centro storico del paese siciliano.

Etimologicamente parlando, il nome Campobasso non ha nulla in comune con Monforte San Giorgio, ma “Monforte” è proprio l’appellativo del Castello che fa da guardiano alla città del Molise. Esso trae origine dal conte Nicola II dei Monforte-Gambatesa che, nella seconda metà del 1400, si dedicò alla ristrutturazione di tale castello crollato a causa di un devastante terremoto. Invece nel territorio siciliano una famiglia proveniente da Monfort sur Risle, dopo aver ottenuto il piccolo paese come feudo in seguito alla conquista normanna, gli ha attribuito la denominazione “Mons Fortis” da cui poi deriva Monforte (come documentato in un atto del 1104). L’espressione “San Giorgio” è stata aggiunta al nome del paese siciliano in un secondo momento, in particolare nel 1863, in onore del Santo-Martire a cui è dedicata la Chiesa Madre. Allo stesso modo, una delle 12 Chiese più antiche di Campobasso che vanta di essere in possesso delle reliquie di San Giorgio, è dedicata al medesimo Santo, il quale è il Santo Patrono delle due diverse località.

Entrambe quindi hanno un edificio sacro dedicato a San Giorgio, e possiedono ambedue una Chiesa in onore della Santissima Trinità. Nel capoluogo molisano la Chiesa è sede della Cattedrale e del Vescovo, mentre nel paesino siciliano attualmente ne rimangono solo alcuni ruderi risalenti alla prima edificazione del 1666.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che legano i due luoghi geograficamente lontani ma così simili tra loro; l’augurio è quello di poter visitare queste suggestive ed affascinanti località una volta terminata l’emergenza sanitaria in corso!