“È per te questo bacio nel vento”, straziante addio a Valeria. “Sarai sempre con noi”

“È per te questo bacio nel vento. Resta sempre con noi”, “proteggici dall’alto”. “Uno dei fiori più belli”. Palloncini e colombe bianche in aria tra due ali di folla e le lacrime a scorrere dietro le mascherine. Termoli ha salutato tra lo strazio e il dolore Valeria Cinalli, la 16enne che ha perso la vita nel terribile incidente di Ferragosto quando la Mini sulla quale si trovava si è ribaltata uscendo fuori strada e si è trasformata in una trappola di morte. Mentre le indagini affidate agli agenti del Commissariato di Termoli andranno avanti e definiranno le eventuali responsabilità del conducente della macchina, un 19enne iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, oggi è il giorno del dolore a Termoli. Il dolore negli occhi dei familiari, della mamma, del papà e del fratello di Valeria. Il dolore nei singhiozzi dietro le mascherine dei suoi amici. In tantissimi davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo per l’ultimo saluto a Valeria. I loro pensieri affidati ai palloncini bianchi che sono stati fatti volare in aria all’uscita del feretro dopo la messa officiata da padre Enzo Ronzitti. Poche le parole a disposizione per spiegare un dolore che non si può spiegare a parole. E poi le colombe bianche per raggiungerla in cielo, lì dove Valeria adesso corre spensierata tra gli angeli. Su tutto la richiesta degli amici “Valeria proteggici dall’alto”. E infine il saluto sulle note di “Tu mi fai impazzire” e “Farfalla bianca” di Ultimo.

