È on line la rivista nazionale dei leonberger edita dalla venafrana Stephanie Palumbo

VENAFRO. “Dopo un po’ di tempo eccoci tornati anche per augurare a tutti, possessori e non di leonberger, Buon Natale e Felice Anno Nuovo nel rispetto di tutti, a cominciare dai nostri amatissimi leonberger”. Così Stephanie Palumbo, venafrana che possiede uno splendido esemplare della particolare razza canina e che cura la redazione della rivista nazionale della specie, nel presentare sul web la propria pubblicazione dal titolo “LeoClub Dicembre 2019”. Nella rivista, al solito ricca di bellissime foto, si leggono interessanti dettagli e risultati dello “Speciale Verona” appena svoltosi e nel corso del quale sono stati ammirati magnifici leonberger e premiati i rispettivi proprietari, nonché dell’altro interessante appuntamento con la stessa specie di quadrupedi tenutosi nel borgo medievale di Soncino. Quindi sulla stessa pubblicazione nazionale notizie sul tesseramento 2020 e di altri appuntamenti per il nuovo anno.