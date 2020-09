È nato un altro angelo #L113: benvenuto Giovanni Tiscia

TERMOLI. L’arrivo di un figlio è come la partenza per un viaggio: non si sa che cosa ci aspetta, ma le emozioni che ci fornisce saranno uniche. Lo sanno bene mamma Elisa Bracone e papà Michele Tiscia che alle 23.42 di ieri, martedì 1 settembre, hanno dato il benvenuto al loro primogenito Giovanni.

A loro gli auguri più sinceri da parte di tutto lo staff del Gran Forno Pugliese di Termoli e della redazione che augurano al piccolo ed ai neogenitori una vita ricca, lunga e felice.