E’ nato il Milan Club Isernia per la gioia e la soddisfazione di tanti rossoneri

Il sodalizio intitolato a tre “colonne” della storia milanista, Baresi, Rivera e Maldini

E’ stato ufficialmente costituito il Milan Club Isernia, intitolato a tre figure storiche della storia calcistica milanista, vale a dire Baresi, Rivera e Maldini.

A dargli vita diverse decine di appassionati dei colori rossoneri a ribadire la storica “fertilità” sportiva della seconda provincia molisana per i colori rossoneri. Per dar vita al nuovo soggetto associativo si sono ritrovati in tanti al Bar Italia di Corso Giovanni XXIII di Isernia, come le eloquenti foto attestano, ed al termine del piacevole e simpaticissimo incontro queste le cariche attribuite con unanime adesione : Presidente del Milan Club Isernia l’ing. Giovanni Paolo Cané, Vice Presidente il direttore di Isernia News Pasqualino Bartolomeo, Segretario l’agente di commercio Antonio Miele.

Entrano a far parte del Direttivo anche Nicola Ciarlante, Roberto Succi, Mario D’Alessio, Cosimo Caranci e Teodoro Iacovetti. Le prime dichiarazioni dei responsabili del neo Milan Club Isernia: “E’ un piacere constatare la passione storica e crescente per il Milan anche in Molise e prevediamo di superare nel breve i cento iscritti. Adesioni si preannunciano da diversi Comuni dell’intera provincia di Isernia, cosa questa assolutamente gradita. A presto daremo vita all’attività associativa, ovviamente nel nome del Milan. Intanto benvenuto al neo Milan Club di Isernia, grazie a tutti della partecipazione e anche dal Molise un convinto, forte e beneaugurante FORZA MILAN !”.