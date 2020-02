È nato Ginpiero, il gin che unisce i sapori bresciani e molisani

Ginpiero, un gin che unisce i sapori bresciani a quelli del Molise. Il papà è Gianpiero Giuliano, bresciano di nascita con origini molisane e un passato da viaggiatore ed emigrante in Venezuela, Argentina e Australia.

Nel suo gin Gianpiero, forte di una collezione di centinaia di bottiglie e alla perenne ricerca del miscelato perfetto, ci ha messo due anni di studi, ripetendo numerose prove e sperimentazioni con decine di piante diverse, ricercando in tutta l’Italia il distillatore ideale. Alla fine trovandolo in Abruzzo. La produzione è solo in piccoli lotti.

Gianpiero racconta il suo gin con la metafora del disco di Newton: fatto di tanti colori ma quando gira è completamente bianco.

Il risultato finale è un gusto che ricorda chi l’ha ispirato e creato: la dolcezza dell’arancia, l’amaro del ginepro, lo speziato del cardamomo, la piccantezza dello zenzero e la nota floreale dell’ingrediente segreto.