E’ morto Pino Niro, il Re della radio molisana

È prematuramente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pino Niro. Emblematica personalità del capoluogo di regione, Pino Niro ha creato e condotto al successo una radio che porta il nome della figlia: Valentina. Entrata subito nelle case dei molisani Radio Valentina è diventata una amica fedele per i tanti ascoltatori che si sono riconosciuti in quel modo di fare radio, in quello stile diretto senza troppi fronzoli. Tantissimi i conduttori che si sono succeduti ai microfoni della radio. Pino Niro si è poi dedicato a tanti altri progetti prima di tornare al suo primo amore, la radio ma con un occhio proiettato sempre al futuro. Niro, sempre al passo con l’evoluzione tecnologica, era infatti anche un creatore di app. Basti pensare che la sua “Campobasso City” è stata tra quelle più scaricate nel capoluogo di regione. Il legame con la città di Campobasso era indissolubile: anche per questo aveva creato una pagina Facebook, denominata “Come Eravamo” nella quale, attraverso immagini (per la maggior parte in bianco e nero) veniva descritta la storia di Campobasso e dei campobassani. A Mary, ai figli Valentina, Michele e Francesco le più sentite condoglianze da parte di Giulio Rocco, Carmen Angiolini e Giuseppe Rocco i quali sono stati legati a Pino da un’amicizia fraterna. Ai famigliari e ai parenti tutti condoglianze anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise. Al dolore della famiglia Niro si associano anche i consiglieri nazionali dell’ordine dei giornalisti, Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone e l’ordine regionale.