E’ morto Paul Sorvino, l’attore di ‘Quei Bravi Ragazzi’ aveva origini molisane

Le sue origini lo riportano a Santa Croce di Magliano e Casacalenda, paesi da cui – come migliaia di molisani – anche la famiglia di Paul Sorvino partì per conquistare l’american dream agli inizi del ‘900. La star statunitense del teatro e del cinema legato a titoli che hanno fatto la storia da “Quei bravi ragazzi” a “Law & Order”, è morto ieri – lunedì 25 luglio – per cause naturali.

L’attore aveva 83 anni. Sua moglie, DeeDee Sorvino, ha postato su Instagram la notizia, dicendo: “Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Sono affranta”.