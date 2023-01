E’ morto Luciano Prioletta, storico fotoreporter molisano

Giornalista da oltre 40 anni è venuto a mancare all’età di 61 anni

E’ un giorno di lutto profondo nel mondo del giornalismo molisano. La vita dello storico fotoreporter Luciano Prioletta si è spenta oggi, 30 gennaio 2023, all’età di 61 anni che avrebbe compiuto il prossimo mese di aprile.



E’ doloroso, per chi scrive, ricordare un collega ed amico che da quarant’anni a questa parte ha scritto, fotografato e firmato pagine indelebili di giornalismo puro e libero da ogni vincolo nella nostra regione.



Da giovanissimo inizia a collaborare con l’edizione molisana del prestigioso giornale Il Tempo, collaborazione che si interrompe a metà degli anni Novanta quando entra a far parte della squadra del Nuovo Molise sotto la direzione di Antonio Sorbo, da cui si congeda nel Duemila per approdare al Quotidiano del Molise dove resta fino al 2012.



Un anno dopo fonda la sua testata giornalistica “Molise Tabloid” assieme al collega ed amico Andrea Baranello, con cui ha condiviso direzione e gestione.



Luciano Prioletta ha incarnato il ruolo autentico del fotoreporter e giornalista di cronaca nera e giudiziaria sempre in trincea fino a che una maledetta malattia non ne ha reclamato la vita.



Puntuale ed inappuntabile nel raccontare soprattutto attraverso i suoi scatti fotografici uno spaccato decisamente complesso di quotidianità molisana, Luciano si è conquistato con onestà umana ed intellettuale la fiducia incondizionata di avvocati, magistrati, colleghi giornalisti, operatori delle forze dell’ordine.



In tanti lo ricordano quando, a bordo della sua auto, (o prima ancora in sella al suo scooter) “marcava” l’ingresso di Palazzo di Giustizia a Campobasso o magari era “appostato” davanti alla Questura di via Tiberio o al comando dei Carabinieri in via Mazzini.

Negli anni Ottanta seguì a bordo campo per Il Tempo le imprese calcistiche del Campobasso in Serie B.



Difficile che gli sfuggissero i dettagli degli innumerevoli “scoop giornalistici” di cui per lungo tempo è stato leader incontrastato.



La lunga collaborazione con Il Quotidiano del Molise ha permesso ai tanti colleghi con cui ha lavorato e vissuto a stretto contatto di apprezzarlo senza condizioni di sorta.



Luciano era così: coi suoi contrasti a volte duri e coi suoi slanci di amichevole generosità.

Un personaggio unico! Che, soprattutto a chi ora sta scrivendo con le lacrime agli occhi, ha insegnato e fatto amare il mestiere di giornalista.



Il direttore del Quotidiano del Molise, l’editore, la famiglia Rocco e tutti i colleghi si uniscono al dolore dei due fratelli e dei nipoti per una perdita così grave.

Cordoglio e partecipazione ha espresso anche l’Ordine dei Giornalisti del Molise che, tramite il suo presidente Vincenzo Cimino, ha appreso con dolore la triste notizia.



Addio Luciano! Non ti dimenticheremo!



(Lino Santillo)