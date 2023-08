E’ morto il giudice Fabio Papa, lutto nella magistratura molisana

Una notizia terribile ha sconvolto il mondo della magistratura e dell’avvocatura del Molise. Il Giudice Fabio Papa, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunle di Campobasso è venuto a mancare questa mattina forse a causa di un malore presso la sua abitazione del capoluogo di regione. Inutile il trasporto al Cardarelli.



Aveva 61 anni, il suo primo incarico presso la Procura di Campobasso risale a metà degli anni 90. Il dottor Fabio Papa lega il suo nome e la sua attività di magistrato a importantissime inchieste giudiziarie che hanno permesso di assicurare alla Giustizia anche malviventi di grosso calibro.

Campobasso per lungo tempo è stata la sua città d’adozione e la notizia della sua morte ha lasciato senza parole letantissime persone che lo conoscevano avendo avuto modo di apprezzare la sua capacità di esercitare una professione delicata rimanendo sempre integerrimo, anche quando fu lui stesso coinvolto, in quanto indagato, in un’inchiesta giiudiziaria. Successivamente è stato assolto da ogni accusa e reintegrato presso la Procura campobassana. Ciò dimostra la forza del sistema giudiziario nel valutare accuratamente le prove e garantire che ogni individuo riceva un trattamento equo e giusto.

(CLICCA QUI PER LEGGERE IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DELL’ANM MOLISE)