É morto Giuseppe Ciarrapico, il fondatore di “Nuovo Molise Oggi” era gravemente malato

Si è spento a Roma l’editore Giuseppe Ciarrapico. L’85enne imprenditore era gravemente malato e da tempo era ricoverato presso la clinica Quisisana della capitale. Un personaggio noto anche in regione in quanto fu fondatore nel ’96 del quotidiano “Nuovo Molise Oggi” che chiuse i battenti nel giugno 2010. Ciarrapico, nato a Roma il 28 gennaio del 1934, ha legato il suo nome a diverse vicende che riguardano la storia della prima Repubblica. Imprenditore ma anche politico è stato a lungo vicino alla corrente delle Dc che faceva riferimento a Giulio Andreotti. È stato senatore nella sedicesima legislatura con il Pdl. Coinvolto in diverse vicende giudiziarie, nel 2015 il Senato gli aveva sospeso il vitalizio parlamentare a causa delle condanne penali a suo carico. É