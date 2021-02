È morta la nonnina del Molise, tra poco avrebbe compiuto 110 anni

La nonnina del Molise, Maria Bevilacqua, è morta oggi a quasi 110 anni. Per la precisione 109 anni e 232 giorni. Nata a Rionero Sanniitico, è deceduta a Volturara Irpina e, come ricorda l’ex sindaco di Rionero, Ferdinando Carmosino: “È stata la rionerese più longeva: 109 anni e 232 giorni. Una vita lunga la sua, condotta sempre con dignità nonostante le mille difficoltà incontrate lungo il suo cammino. Condoglianze a tutti i suoi cari – continua Carmosino- Speravo di venirti a trovare la prossima estate ma non è andata così. Fai buon viaggio Marì!”.