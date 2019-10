È molisano il volto nuovo di Linea Verde

Carmine Gazzani, bravo giornalista classe ’89, protagonista dell’ultima puntata del noto programma tv

ISERNIA. Di talento ne ha da vendere. Come giornalista si è già fatto conoscere a livello nazionale per un libro di successo dal titolo “Nella Setta”, ora però è arrivato anche la ribalta televisiva. L’isernino Carmine Gazzani, infatti, è uno dei volti nuovi della nota trasmissione “Linea Verde”, in onda su Rai Uno. Il bravo giornalista, infatti, ha preso parte alle ultime puntate di “Linea Verde Life”, trasmesse il sabato pomeriggio e che affronta il tema della sostenibilità ambientale. Nell’ultima puntata Gazzani si è recato a Venezia che sta facendo i conti con il sovraffollamento turistico. «Secondo l’Onu ogni anno sono 23 milioni le persone che visitano la città lagunare» ha spiegato Gazzani «motivo per cui anche è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione affinché anche i turisti abbiano rispetto delle bellezze paesaggistiche e naturali della città. Un vademecum con dodici lezioni e che è stato adottato anche da altre località italiane».

Classe 1989, laureato in filosofia e giornalista. Scrive per La Notizia, Left, Donna Moderna e Linkiesta. In passato ha collaborato con Presa Diretta (Rai3), L’Espresso, Narcomafie. Dalle sue inchieste sono nate numerose interrogazioni parlamentari. È tra i vincitori del Premio Rampino 2018. Ora questa nuova e stimolante esperienza televisiva.