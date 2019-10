È molisano il miglior maître di sala d’Italia

Gambero Rosso ha premiato l’isernino Fabio Santilli che gestisce il servizio ristorazione in un noto hotel della Versilia

ISERNIA. Fabio Santilli, classe ’78 nato e cresciuto a Isernia, è il maître di sala di un hotel migliore d’Italia. Il Piccolo Principe ristorante del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lu) riceve l’importante premio “Migliore Servizio di Sala d’Albergo” da parte della guida ai Ristoranti d’Italia de Il Gambero Rosso. Un riconoscimento che gratifica il grande lavoro di squadra del ristorante guidato dallo Chef Giuseppe Mancino e dal Maître Fabio Santilli. Un’attestazione fondamentale e importantissimo anche per Fabio Santilli, che celebra 25 anni di carriera nel mondo della ristorazione «Con il nostro lavoro – ha dichiarato il maître a Gonews, quotidiano locale di Viareggio –, vogliamo abbattere la barriera che molti ristorante di albergo soffrono, il Piccolo Principe è un luogo per tutti, dove all’alta cucina uniamo un servizio dinamico e costruito su misura per le esigenze dei nostri clienti. Un premio che vogliamo condividere con il nostro management e la proprietà che, 15 anni fa, ha avuto la visone di offrire una ristorazione di qualità in uno degli alberghi più rappresentativi della Versilia»