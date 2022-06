E’ molisana la suora più longeva d’Italia: lascerà alle donne ucraine mezzo milione di euro

Suor Anna vive a Sant’Elia a Pianisi e dopo aver combattuto e vinto contro la Sars e il Covid e aver visto due guerre mondiali ha deciso di donare i suoi averi alle donne vittime della guerra in Ucraina

E’ di Sant’Elia a Pianisi la suora più longeva di Italia. Si chiama suor Anna, al secolo Elisa Anto­nietta Cristinziani, e come riportato nell’edizione di questa mattina, 15 giugno, da Primo Piano Molise, ha appena tagliato un traguardo straordi­nario che fa di lei la religiosa più longeva d’Italia. Nata il 14 giugno 1914 a Sant’Elia a Pia­nisi, suor Anna ha appena compiuto 108 anni.

Nello stesso anno in cui lei ve­niva al mondo l’Italia entrava nella Grande Guerra, due an­ni dopo la sua nascita il Titanic affondava per sempre nel­ l’Oceano. Giovanissima sce­glie la vita monastica entran­do a far parte delle Suore del­ la Carità. Attualmente vive ad Arpino in provincia di Frosino­ne.

Nella sua lunga esistenza ha visto alternarsi il Regno d’Italia, la Repubblica, 10 papi (due conosciuti personalmente), re e capi di stato e di governo. Una tempra fortissima la sua fin dall’inizio: sopravvissuta alla spagnola nel 1918 (quando aveva 9 anni), alla Sars nel 2004, l’anno scorso ha sconfitto anche il Covid. Suor Anna sarà ricordata non solo per la sua longevità ma an­ che per il suo buon cuore. La religiosa infatti ha deciso di devol­vere la sua eredità – circa mezzo milione di euro – alle donne ucraine.

Un po’ di tempo fa, in un vecchio mobile, nascosti in un libro, al­cuni parenti di suor Anna trovano alcuni buoni postali fatti dai genitori della religiosa nel 1986, e intestati a lei, del valore com­plessivo di 50 milioni di vecchie lire. L’anziana suora decide quindi di procedere alla loro riscossione per poi devolvere il cor­rispettivo denaro in beneficenza. In seguito alla richiesta di rim­borso, Poste Italiane effettua un calcolo ‘al ribasso’ e comunica che i 50 milioni del 1986 oggi sono diventati poco più di 250mila euro.

In realtà ad un più attento esame della giurisprudenza di merito e delle recenti decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario, è emerso che l’importo dovuto era praticamente più del doppio ri­spetto a quello prospettato da Poste in quanto i tassi di interessi che devono essere applicati sono quelli stampati sul retro del buono e non quelli (notevol­mente inferiori) che si sono succeduti nel corso degli anni (peraltro sempre più bassi a causa dell’inflazione sempre crescente).

In linea generale, infatti, oc­ corre considerare che la capi­talizzazione al netto della rite­nuta fiscale, per ciascuno dei primi 20 anni di durata dei Buoni, è illegittima in quanto in tale caso verrebbe anticipa

to il momento impositivo previsto dalla normativa primaria. L’articolo 26 del Dpr 600 del 1973, prevede infatti l’applicazione della ritenuta in base al principio di “cassa” e non a quello della maturazione. E i Bfp a differenza dei BTp non distribuiscono ce­dole nel corso della loro durata.

Gli interessi maturano ogni bi­mestre e vengono incassati dal sottoscrittore solo quando si presenta all’ufficio postale per riscuotere il montante. Non è quindi equo anticipare l’applicazione dell’imposta, anche perché la ritenuta fisca­le viene girata dalle Poste allo Stato solo quando il sottoscrit­tore presenta il Bfp all’incas­so. L’azione rispetta il requisito dell’omogeneità dei diritti in quanto Poste Italiane com­ metterebbe errori sistematici: la stessa, infatti, calcola i ren­dimenti dovuti ai risparmiatori, di anno in anno, capitalizzandoli al netto della ritenuta fiscale, erodendo così il montante per ciascun anno di maturazione del titolo, senza che a tale erosione del montante corrisponda un versamento su base annuale della ritenuta all’Erario.

Poste ritiene di applicare tale metodologia di calcolo sulla base dell’articolo 7 comma 3 del Dm 23 giugno 1997, ma tale norma precisa semplicemente che sul montante dei Buoni Serie Q gli interessi “continueranno” a essere applicati annualmente al net­ to della ritenuta fiscale.

La religiosa, quindi, tramite l’Associazione Giustitalia (www.as­sociazionegiustitalia.it) che si occupa a livello nazionale ed in­ternazionale della riscossione di buoni postali e titoli di Stato, decide di agire legalmente per la riscossione della maggior somma. La somma totale dovuta per il rimborso dei buoni datati 1986 è di quasi mezzo milione di euro e l’intera somma verrà devoluta in beneficenza per le donne ucraine vittime della guer­ra per espressa volontà di suor Anna.