È Mattarella bis, il Parlamento ha scelto

Dopo sei giorni di trattative andate a finire male, la maggioranza è stata costretta a rifugiarsi in un’intesa sul suo nome per non spaccare tutto. Probabile giuramento il 3 febbraio

di Antonio Di Monaco

Sergio Mattarella, dopo otto scrutini, è stato rieletto Presidente della Repubblica ottenendo 759 preferenze su 983 votanti, superando il quorum di 505 (resiste il record di Sandro Pertini che nel 1978 riportò 833 voti su 955 schede, pari all’83,6%) e risultando il secondo Presidente più votato della storia avendo sopravanzato Cossiga (752) e Napolitano (738). L’elezione del Capo dello Stato all’ottavo scrutinio rappresenta un unicum per la storia repubblicana. Dopo sei giorni di trattative andata a finire male, la maggioranza è stata costretta a rifugiarsi in un’intesa sul suo nome. Per non spaccare tutto. Non hanno votato per il Capo dello Stato uscente i gruppi di Alternativa e Fratelli d’Italia. A Carlo Nordio, candidato di FdI, sono andati 90 voti, 37 a Nino Di Matteo 37, a Silvio Berlusconi 9, a Draghi 5 e 6 a Elisabetta Belloni.

Nel 2015 Mattarella fu eletto al quarto scrutinio, ma il record di rapidità va a Carlo Azeglio Ciampi che fu eletto al primo voto con 707 preferenze. Era il 13 maggio del 1999 e accanto a lui, a seguire la lettura delle schede, c’era un giovane Mario Draghi. Invece, il record negativo è di Giovanni Leone, eletto nel 1971 allo scrutinio numero 23.

Al termine del voto, i presidenti di Camera e Senato – accompagnati dai segretari generali – sono saliti al Quirinale per comunicare formalmente a Mattarella di essere il nuovo capo dello Stato. Con tutta probabilità il giuramento dovrebbe avvenire giovedì prossimo, 3 febbraio. Il presidente della Repubblica infatti è entrato in carica il 3 febbraio del 2015, data del giuramento. Dunque, il giuramento e il successivo discorso di insediamento si terrebbero nello stesso giorno in cui scade il primo settennato di Mattarella.

Immediatamente dopo l’insediamento formale dovrebbero arrivare le dimissioni di cortesia del presidente del Consiglio che il nuovo Capo dello Stato dovrebbe respingere invitando il premier a proseguire il lavoro a palazzo Chigi.