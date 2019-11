E’ malato, ha bisogno di un montascale. Ma per lo Iacp costa troppo

Inatteso colpo di scena nella vicenda del pensionato 70enne di Venafro affetto da fibrosi polmonare idiopatica, che si sposta con bombola di ossigeno al seguito e che vive con la famiglia in un alloggio popolare al civico 45 di Via Flacco, sempre a Venafro. L’uomo da mesi chiede all’Iacp d’Isernia l’installazione di un montascale nel proprio condominio onde evitare di dover affrontare i 18 gradini per rientrare, gradini che sono per lui un’autentica montagna date le proprie condizioni di salute. Visto il persistente silenzio dell’istituto pentro il pensionato é arrivato alla determinazione di pagarsi con un mutuo l’acquisto e l’installazione del montascale, previo assenso scritto dell’Iacp, alla luce delle presunte carenze finanziarie in cui versa l’Iacp isernino. Tali carenze starebbero alla base del persistente ritardo nell’installazione del montascale, intervento a parole condiviso dal commissario dell’Istituto, l’avv. Sellecchia, e dal dirigente tecnico, ing. Biasiello, ma di fatto non ancora attuato date le dichiarate difficoltà finanziarie dell’istituto isernino. Al riguardo lo scritto trasmesso dal venafrano all’Iacp pentro : “Sentite le ridotte risorse economiche di codesto Istituto, che addirittura sarebbe nell’impossibilità di affrontare una spesa inferiore ai 10mila euro per l’installazione del montascale che allo scrivente tanto necessita e che penso rappresenti un mio preciso diritto, sono disponibile ad accendere un mutuo per acquisto ed installazione del montascale, previa autorizzazione scritta di codesto Istituto. Chiedo ovviamente che, stante l’onere economico che andrei ad assumere, mi si dispensi dalle rette mensili di fitto dell’alloggio popolare assegnatomi al civico 45 di via Flacco a Venafro per l’intera durata del mutuo stesso, essendo lo scrivente un pensionato”. Nella stessa missiva l’uomo aggiunge : “Colgo l’occasione per sottolineare che la mia richiesta di un montascale per una esistenza migliore appare allo scrivente un preciso diritto, che non può essere messo in forse dalla mancanza -ammesso che così stiano le cose- di poche migliaia di euro nelle casse dell’Iacp d’Isernia per procedere all’intervento”. Vicenda delicata, questa del pensionato venafrano affetto da grossi problemi di salute, che ci si augura venga risolta nel breve stante le precarie condizioni di salute del richiedente.

Tonino Atella