È l’isernino Vito Garofalo l’ispettore antidoping del derby Milan-Inter

Sarà il suo secondo derby meneghino. L’isernino Vito Garofalo è pronto a scendere in campo nuovamente al ‘Meazza’ come ispettore antidoping per il match tra Milan ed Inter che concluderà il dodicesimo turno del girone d’andata, coi rossoneri che scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Napoli, con cui condividono il vertice della classifica. Tanti gli assi delle due squadre che animeranno il palcoscenico. Garofalo è impegnato nel controllo degli atleti dall’inizio alla fine della gara, con la verifica anche dei sorteggiati ed il controllo specifico della correttezza della raccolta dei campioni che poi devono essere inviati all’agenzia antidoping nazionale: la Nado.