«E’ la partita più importante. Mettiamo il tricolore ai balconi e tifiamo Italia»

Doppia iniziativa a Termoli: raccontare con foto e video la quotidianità ai tempi del Coronavirus e addobbare gli esterni delle abitazioni. Le idee dei gruppi Donne&Mamme Termoli e Molisanità #L113

E’ una iniziativa tutta al femminile quella che è nata sul gruppo “Donne&Mamme Termoli” che si lega a doppio filo con quella lanciata sul gruppo “Molisanità #L113”. Due iniziative che nascono per unire le donne, le persone termolesi ma non solo quando fisicamente non si può stare insieme. Sfruttando il potere dei social e della tecnologia, infatti, Facebook diventa il minimo comun denominatore per lanciare delle iniziative e tenersi per mano in uno dei momenti forse più difficili dell’era contemporanea. La prima iniziativa è tutta al femminile e nasce per dare la possibilità alle donne di raccontare la propria giornata. Quella trascorsa a casa, assieme ai figli, nelle mille incombenze della casa che di solito vengono sempre trascurate. Di qui l’appello di Laura Venittelli ripreso da Cinzia Ferrante, amministratrice del gruppo assieme ad Alessandra Di Pasquale, di raccontarsi sul gruppo “Donne&Mamme Termoli”. Raccontarsi attraverso una foto, un video, un momento della propria giornata. Perché insieme anche la “reclusione” fa meno paura.

La seconda iniziativa, invece, nasce per dare quel senso di comunità tipico degli italiani. Sono i “quattro moschettieri” di Termoli a raccontarla. «Ad ogni mondiale siamo pronti a vestire i balconi del tricolore e a tifare la nostra bella Italia. Questa è una delle partite più importanti da vincere, con delle piccole accortezze, siamo chiamati a rallentare la nostra quotidianità spesso frenetica a dimostrazione del nostro senso civico, per il bene nostro e di tutti, soprattutto delle persone più indifese. Vi chiediamo di esporre ai vostri balconi il tricolore, un piccolo gesto di unità per darci forza gli uni con gli altri.

#iorestoacasa».