“E’ la casa dei giornalisti e di tutti i cittadini”, inaugurata la nuova sede dell’Ordine

Il presidente Vincenzo Cimino: “Questo è un grande momento e sono fiero di tutti i professionisti della comunicazione”. Il sindaco Gravina: “Giorno importante per Campobasso e per tutto il Molise”

“E’ la casa dei giornalisti e di tutti i cittadini. Questo è un grande momento che è stato possibile grazie a degli avanzi di amministrazione. E’ un momento storico e da domani dobbiamo riempire questa casa con tutti i giornalisti del Molise di cui sono fiero e orgoglioso. Siamo operativi con tante difficoltà ma anche tanta dignità che è cara a questa terra e a questo ordine professionale”.

E’ quanto affermato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine del Molise che per la prima volta diventa di proprietà dell’Ordine. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, 17 dicembre, alla presenza del presidente Odg Molise, Vincenzo Cimino, e al Vice Presidente, Cosimo Santimone, anche il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli.

A tagliare il nastro insieme al direttivo dell’Odg Molise, con il presidente Vincenzo Cimino, il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, accompagnato, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi.

Presenti anche il consigliere nazionale Vincenzo Ciccone, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il presidente della Regione Donato Toma, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine Carlo Bartoli, il consigliere Inpgi Orazio Raffa, il sindaco di Sessano del Molise Pino Venditti, unitamente al presidente del sindacato Figec Carlo Parisi, al presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo Stefano Pallotta, il vice presidente Casagit Gianfranco Summo, rappresentanti di categoria e varie autorità civili, militari politiche e religiose. Saranno altresì presenti i familiari dei colleghi oggetto di dedica delle stanze dell’Ordine: Carlo Sardelli, Mino Pecorelli e Pasquale Lombardi. Officerà la cerimonia di benedizione Mons. Col. Gabriele Teti.

“Oggi è un giorno importante non solo per la nostra città, ma per tutto il territorio regionale. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso nel suo intervento – Infatti, con la nuova sede di proprietà, l’Ordine dei Giornalisti del Molise offre a Campobasso e alla regione un presidio di democrazia attraverso una casa fisica, vera.

Questo, grazie alla determinazione dell’Ordine che è chiamato a garantire e difendere, insieme alle Istituzioni, la pluralità e la libertà dell’informazione locale e nazionale.

Come ha detto il Presidente Carlo Bartoli, – ha sottolineato Gravina – niente nasce per caso e questa nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise non è nata per caso, bensì è il frutto del lavoro svolto sul territorio dall’Ordine del Molise, soprattutto in ambito formativo, e riconosciuto apertamente a livello nazionale, ma anche della professionalità e della passione dei tanti giornalisti molisani.

Voglio ricordare, a tal proposito, la figura di Giovanni Minicozzi che ci ha lasciato qualche giorno fa e che credo abbia rappresentato al meglio, con la sua dedizione e la sua coerenza, la professione giornalistica in Molise.”

Al termine della cerimonia inaugurale, la giornata è proseguita con il convegno sul giornalismo d’inchiesta che lo stesso Ordine dei Giornalisti del Molise ha organizzato presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise.