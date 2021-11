“È incompatibile, deve dei soldi al Comune di Isernia”: siluro contro Melogli

“Siluro” contro Melogli nel giorno della convalida degli eletti. Infatti Tiziano Di Clemente del Pcl, l’Associazione Caponnetto e la FIadel hanno depositato al Comune di Isernia un’istanza intesa a far attivare in sede di convalida dei consiglieri neoeletti, la contestazione di incompatibilità, previa verifica della sussistenza di debiti da estinguere a carico di coloro che tra essi risultino condannati al risarcimento dei danni erariali cagionati al Comune come da Sentenza n.374/2021 della Corte dei Conti Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, nonché risultino ancora debitori in relazione al recupero dei crediti comunali per quote di indennità di funzione e di carica da ripetere all’ente quale sanzione per le violazioni dell’ordinamento finanziario relative agli esercizi 2008, 2010, 2011, come da determine del dirigente del Servizio Finanziario. L’istanza è stata inoltrata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale ed al dirigente del Servizio Finanziario, nonché al Prefetto. I firmatari, Di Clemente, Di Schiavi e De Luca sembrano aver preso di mira l’ex sindaco Gabriele Melogli, che oggi fa il suo rientro in consiglio comunale, ma c’è anche da dire che l’eventuale incompatibilità può essere rimossa entro dieci giorni dalla contestazione e ancora che lo stesso Melogli, più volte, ha dichiarato di averla già rimossa. Infine resta da capire se un’istanza esterna può essere ammessa in discussione all’ordine del giorno dell’assise civica.