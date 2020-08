“E il vino si fece divino. Valori, simboli e cultura di un alimento di civiltà”, l’evento a Oratino

Venerdì 28 agosto 2020, a partire dalle ore 21, all’interno della suggestiva quinta di Piazza della Chiesa a Oratino, si terrà una conferenza pubblica dal titolo: “E il vino si fece divino. Valori, simboli e cultura di un alimento di civiltà”. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Arturo Giovannitti vedrà come relatore il prof. Ernesto Di Renzo, docente di Antropologia del gusto e Antropologia dei patrimoni culturali all’Università di Roma Tor Vergata, dove è anche coordinatore del master di I° livello in Cultura alimentare e delle tradizioni enogastronomiche.

L’incontro, giunto quest’anno alla sesta edizione, fa parte integrante del format didattico-educativo “L’università in strada”, con il quale si intende promuovere la disseminazione e la condivisione del sapere “ufficiale” nei centri dell’Italia periferica e rurale. L’edizione di quest’anno vedrà come co-protagoniste anche altre due realtà associative del territorio molisano: L’Associazione culturale Amici del Morruto (San Giovanni in Galdo) e Simposio Ripa (Ripalimosani) che, aderendo fattivamente all’invito, hanno voluto dimostrare la piena capacità di coinvolgersi in attività di rete all’interno di un territorio regionale sempre più proteso verso la consapevolezza valorizzativa del suo capitale culturale, storico, e ambientale.

Al termine dell’evento, realizzato in osservanza alle norme di contenimento del Covid19, seguirà una degustazioni di vini locali messi a disposizione della Cantina Herero.