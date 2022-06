E’ il giugno più caldo dell’ultimo decennio: a Campobasso nuovo record con +36 gradi

Era della terribile estate del 2003 che non si registravano temperature così alte, soprattutto per quel che riguarda il mese di giugno. In nessun’altra occasione, negli ultimi decenni, il mese è risultato così caldo.

A confermare il tutto, con dati alla mano, è il meteorologo Gianfranco Spensieri, che ha mostrato come Campobasso ha fatto registrare un nuovo record di temperatura per il mese di giugno arrivando a quota 36 gradi e battendo il precedente di 35 gradi.