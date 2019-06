E’ Guinnes Worl Record per la partita più lunga a Campobasso

REDAZIONE TER

E’ entrata a far parte del ‘Guinness World Record’ la partita di volley più lunga al mondo e con il maggior numero di partecipanti si è svolta a Campobasso e organizzata da ‘Molise Sorriso Onlus’ con il patrocinio del Comune. L’annuncio dell’avvenuta omologazione c’è stata nel corso della cerimonia del ‘Premio San Giorgio’. Nel capoluogo molisano dal 20 al 23 settembre 2018, in occasione dell’evento ‘Il sorriso dei record’, la no-stop di quattro giorni ha visto alternarsi 24 fra atleti e amanti dello sport che, a turno, non hanno mai abbandonato la postazione nel palcoscenico naturale di Corso Vittorio Emanuele. Presenti all’evento anche Pasquale Gravina, campione di volley e Azzurro della Nazionale italiana, fratello dell’attuale sindaco di Campobasso.