È grave il 23enne che ha tamponato un tir in A14 con auto rubata. Trasportato a San Giovanni Rotondo

È in gravi condizioni anche il 23enne di Cerignola che questa mattina ha violentemente tamponato un tir mentre era in autostrada A14 all’altezza dello svincolo tra Termoli e Poggio Imperiale. I Vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore prima di riuscire ad estrarre il giovane dalle lamiere dell’auto che era poi risultata essere stata rubata. Il 23enne, infatti, stava fuggendo verso la Puglia. Purtroppo il giovane ha riportato gravi lesioni interne ed i medici dell’ospedale San Timoteo di Termoli hanno deciso per il trasferimento a San Giovanni Rotondo in ambulanza.