É giallo sull’anziana trovata morta in casa, disposta l’autopsia sulla salma

Funerali sospesi ieri pomeriggio a Guglionesi per la 79enne Carmela D’Abramo. Nonostante gli annunci funerari in giro per la città, la Procura di Larino ha fermato tutto per disporre l’autopsia sulla salma della donna trovata morta in casa a Termoli, dove viveva sola. La signora è stata trovata senza vita da Carabinieri e 118 ed è stata portata alla sala mortuaria del San Timoteo, dove tuttora è a disposizione della Magistratura.