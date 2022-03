E’ già declino per il progetto Vecchio Romagnoli?

di Sergio Genovese

Qualche mese fa non furono risparmiati elogi per il Sindaco Gravina che con i suoi collaboratori, con un piacevolissimo effetto sorpresa, decise di far nascere dalle sterpaglie bruciate dal sole, un nuovo manto erboso al Vecchio Romagnoli. La decisione superò le reti di recinzione per planare piacevole e morbida nella corteccia cerebrale dei Campobassani nostalgici che di quel luogo fecero la seconda casa ma anche la pista utile perchè prendessero corpo i sogni di una vita migliore come effettivamente avvenne trainati dai successi della squadra di Molinari e Pasinato. Il verde invece che il giallo ha riportato ardente la storia del Vecchio Romagnoli sconfiggendo l’oblio nel quale il “monumento”è rimasto consegnato per decenni. Nei primi tempi abbiamo seguito la evoluzione dei quadrifogli, l’attenzione e la cura apparivano costanti. Rinvigoriva il progetto anche la decisione annunciata di installare nuovi spogliatoi dopo aver potenziato gli impianti di luce che avessero consentito ai nostri ragazzi di fare attività sportiva anche di sera. La vena malinconica è giustificata dal fatto che da molto tempo il campo sembra non più posto sotto l’attenzione degli operai comunali , l’erba cresciuta mentre prima appariva curata ora sembra destinata alla sua evoluzione naturale, degli spogliatoi nuovi non c’è traccia. Insomma il nostro pessimismo giustificato dalle tante storie analoghe di cui il Molise è vittima, si rinforza di ulteriori cattivi presagi. L’effetto sorpresa che solo qualche mese fa Roberto Gravina ci regalò con tutte le conseguenze emotive già raccontate, rischia di rinculare raddoppiando la delusione per una storia che agli albori di una nuova vita mostrerebbe già la sua fine. Per questo motivo speriamo di essere in errore e che le considerazioni fatte siano la conseguenza di cattivi ragionamenti alimentati da un prevenuto pensiero di spicciola polemica. La storia del Vecchio Romagnoli merita rispetto da tutti, nessuno escluso. Se la solita burocrazia ha alimentato cattivi presagi nulla tange ma se invece ci dovessero essere propositi di rinuncia allora l’effetto positivo che il Sindaco rimediò a suo vantaggio, con pari intensità se ne farà carico al contrario per la delusione che avvolgerà tantissimi Campobassani che erano pronti per tornare a sognare.