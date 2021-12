E’ emergenza Pediatri in Molise, si rischia l’interruzione di pubblico servizio

Per garantire la continuità assistenziale l’Asrem ha indetto un concorso per 12 posti per soli titoli

Una delibera, la 1497 del 14 dicembre del dg Asrem Oreste Florenzano, che mette i brividi. In Molise, come del resto arcinota, mancano pediatri e adesso la situazione è divenuta di massima urgenza, tanto che si rischia l’interruzione di pubblico servizio.

Proprio per questo l’Asrem ha indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per 12 posti della durata di mesi. In attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali.

“In considerazione della “gravissima criticità di personale medico in dotazione, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio per il reparto di Pediatria” – si legge nella delibera – e considerata l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l’interruzione di pubblico servizio in violazione dell’art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all’Azienda, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, è indetta una selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 12 incarichi libero professionali a medici specialisti in Pediatria per mesi 3.”

LA DELIBERA ASREM