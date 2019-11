E Dio si fece ultimo fra gli ultimi

XXXIV domenica del tempo ordinario (C). Solennità di Cristo Re dell’Universo. Commento a Lc 23, 35-43

Come regna il nostro Re? Non certo al modo degli oppressori che spadroneggiano in questo mondo (Cfr. Mc 10, 42-43), ma come un genitore premuroso che dà la vita per i suoi figli e non cerca che il loro bene. L’umanità, pur avendolo visto in Cristo, non crede in chi segue questo modello di regalità, ma continua a scegliere “Barabba”, abbandonando Gesù e i suoi fratelli più piccoli, (cfr. Mc 14,41) .

+In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».+

La storia, la letteratura, i miti e le leggende hanno fissato nella nostra cultura un determinato modello d’Eroe: quello di un uomo o una donna che attraversando mille difficoltà e insidie giungono finalmente a conquistare la gloria, seppure a costo della vita stessa.

Le cronache, narrandoci dei re e dei dominatori di questo mondo, ci descrivono personaggi che hanno tentato un’ascesa, a volte con esito positivo, altre no, ma sempre descrivendo le vicende di chi ha voluto elevarsi sugli altri per imporre la propria volontà.

Gesù e la sua testimonianza, fuoriescono del tutto da questi schemi. Egli, come sappiamo, ” …pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso,assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.” (Fil 2, 6-8).

La Sua storia, dunque, non descrive un’ascesa, ma piuttosto una discesa. Un Dio che si spoglia della sua dignità divina diventando uomo che, seppure di stirpe regale, sarà presto ridotto a un semplice fuggiasco per poi vivere, la maggior parte del suo trascorso terreno, come un semplice falegname della Galilea (Mt 2, 13-23). Il Dio incarnato verrà infine spogliato della sua dignità umana venendo annoverato fra gli empi (Cfr. Is. 53,12), insultato ed umiliato in ogni modo. La sua vicenda terrena lo conduce così non su un trono di gloria, ma su un infame patibolo. Sappiamo bene come il Cristo sia stato causa d’imbarazzo per la Chiesa delle origini.

+Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».

La Croce è il più grande segno attraverso il quale “Dio con noi”, manifesta la sua solidarietà verso l’uomo sofferente. Come recita il salmo 56 al versetto 8: “I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; non sono forse scritte nel tuo libro?”. Egli ci chiede di privilegiare gli ultimi posti così da poter servire, piuttosto che essere serviti (Mc 10 41-45; Gv 13, 1-15; Lc 14, 7-15). Cristo per primo l’ha fatto, scegliendo per se il posto più umiliante. Nessuno può ora accettare l’idea di un Dio lontano e indifferente; nessuno, anche se nella sofferenza, può giudicare il suo operato. Se Egli non ha potuto risparmiare al suo stesso Figlio, L’amato, quell’atroce supplizio, comprendiamo bene che questo nostro Padre non può allontanare all’infinito quel calice neanche a noi.

La sofferenza è un’esperienza che, in modi diversi, attraversa la vita di ogni uomo. Il dolore e la prova ci mettono difronte alla verità di noi stessi, spesso in modo impietoso. L’affresco, che ci offre Luca in questa brano, ci mostra un’umanità che, seppur unità dalla realtà del peccato, si divide nella reazione alle sue conseguenze. Due Malfattori condannati al supplizio per i loro misfatti, due reazioni opposte: I primo condanna il Cristo (e quindi anche Dio), l’altro riconosce i suoi errori e chiede perdono. Due atteggiamenti: il primo, essendo ostile, è chiuso alla Grazia; Il secondo, testimoniando amore e pentimento verso il Cristo, che con Lui e per Lui soffre e geme, accoglie pienamente la forza redentrice dello Spirito.

+E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».+

Cosa dobbiamo fare per entrare nel suo Regno e ottenere la vita eterna? Chiederla ovviamente. Come? Il Malfattore pentito è l’esempio che il Vangelo ci offre. Come lui dobbiamo essere consapevoli di non poter avere pretese verso Dio e saper vivere la Croce con dignità quando attraversa la nostra vita; come lui dobbiamo testimoniare la fedeltà al Cristo, anche quando sembrano più forti le motivazioni per voltargli le spalle. Occorre un cuore sgombro, povero in spirito, perchè l’azione della grazia posso agire in ogni nostra dimensione esistenziale e rinnovarci profondamente.

Felice Solennità di Cristo Re dell’Universo.

Fra Umberto Panipucci.