È dell’Isernia Gospel la miglior performance al ‘Gospel Lights’ di Pastorano

Il coro isernino, che sta riprendendo gradualmente le attività dopo lo stop forzato della pandemia, ha continuato a crescere e rifinire le sue esecuzioni.

Infatti l’Isernia Gospel Choir ha conquistato la miglior performance alla prima edizione della rassegna ‘Gospel Lights’ di Pastorano, in provincia di Caserta. Una manifestazione organizzata da Unipli ProLoco Pastorano, con il Comune di Pastorano, Pastorano Group e l’associazione ‘Pastorano Si può dare di più’. Domenica 10 aprile, in corso Italia, davanti alla sede del centro sociale ‘P. Borsellino’, l’Isernia Gospel Choir si è esibito con altre cinque compagini: i Soulshine Gospel Choir di Riardo, i Dream Gospel Choir di Bellona, i Friends for Gospel e il coro Daltrocanto, entrambi di Salerno. Ogni coro ha potuto esibirsi con il proprio repertorio e il proprio stile, sintetizzato in un’esibizione di quattro brani.

Tra i vari premi proposti e assegnati dalla giuria, l’Isernia Gospel Choir ha appunto conquistato quello per la miglior performance eseguendo tre brani a cappella e uno con l’ausilio della base: ‘Get your house in order’, ‘Hold On’, ‘Gospel Medley’ e ‘Let everyting that has breath praise the Lord’. Con il carico di emozioni ed energia che contraddistingue il gruppo, l’esibizione ha trascinato il pubblico e gli altri cori presenti. Ciascuno di essi ha portato la sua esperienza e realtà impreziosendo la manifestazione con le proprie unicità.

Un bellissimo momento all’insegna dell’amicizia e della pace, con l’esecuzione conclusiva d’insieme del classico gospel ‘The Blood still works’ e infine del brano ‘Imagine’ di John Lennon, per lanciare forte e chiaro un messaggio: “La pace è l’unica vittoria!”.