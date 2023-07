E-commerce in crescita: nel 2022 superati i 2 miliardi di giro d’affari

Il settore dell’e-commerce continua a crescere aumentando di anno in anno i fatturati complessivi e consolidandosi come una delle abitudini più apprezzate dai consumatori: è quanto emerge da una ricerca NielsenIQ, che rileva in Italia un giro d’affari per il 2022 di oltre 2 miliardi di euro. Analizziamo meglio il fenomeno e vediamo quali sono i comparti più in salute.

Trend positivo per l’e-commerce: l’indagine NielsenIQ

Il settore dell’e-commerce continua a registrare una crescita significativa, dimostrando l’aumento costante dei fatturati e consolidandosi come una delle abitudini preferite dai consumatori. Secondo l’ultima ricerca di NielsenIQ, l’e-commerce in Italia ha infatti raggiunto un giro d’affari superiore a 2 miliardi di euro nel 2022. Questo risultato evidenzia il continuo cambiamento delle abitudini di consumo degli italiani, che sempre più spesso scelgono di fare acquisti online, non solo di beni materiali, ma anche di servizi come formazione e intrattenimento.

Il report di NielsenIQ intitolato “Lo scenario dell’eCommerce nel Largo Consumo” rivela che il fatturato progressivo dell’e-commerce è aumentato del 10,5% rispetto al 2021, a dimostrazione di una crescita significativa del settore, che si è sviluppato a un ritmo una volta e mezza superiore rispetto al canale offline, sia a livello annuale che nel mese di dicembre.

I risultati più positivi per l’e-commerce sono stati registrati nel terzo trimestre dell’anno, con un aumento delle vendite del 21,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. In particolare, le regioni del Nord-Ovest, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, hanno contribuito in modo significativo alla crescita del settore, con un fatturato incrementale quasi 4 volte superiore rispetto alle regioni del Sud, come Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’analisi dei dati nel dettaglio

A questo punto è interessante osservare più nel dettaglio cosa è accaduto nel corso dell’anno passato, analizzando i trend specifici di crescita sia da un punto di vista dei settori merceologici che dell’andamento dei diversi periodi. Durante l’anno 2022, per esempio, il fatturato medio settimanale dell’e-commerce è stato di 38,6 milioni di euro, registrando un aumento di 3,6 milioni rispetto all’anno precedente, ma con record di vendite nella settimana del Black Friday, con un fatturato di 55,5 milioni di euro, e in quella precedente al Natale, con ricavi di 49,6 milioni di euro. Nel mese di luglio si è registrato l’incremento più significativo degli acquisti online, con una crescita del 35,7% rispetto al 2021, mentre per quanto riguarda i volumi, nel complesso Omnichannel si è registrata una leggera diminuzione dello 0,3%, mentre nel canale dell’e-commerce si è registrato un aumento del 5,1%.

Da un punto di vista geografico, la crescita dell’e-commerce coinvolge tutte le Aree NielsenIQ e tutte le 20 regioni italiane. Le regioni del Centro-Sud continuano tuttavia a distinguersi per una crescita ancora più rapida nel settore dell’e-commerce. In particolare, l’Area 4, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, registra una crescita quattro volte superiore rispetto all’Area 1, che include Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, un dato che sottolinea l’importanza e il dinamismo delle regioni meridionali nell’ambito dell’economia digitale e il loro ruolo chiave nello sviluppo dell’e-commerce in Italia.

Per quanto riguarda infine le categorie di prodotti più acquistate online dagli italiani, i settori del Pet e della Cura della Persona guidano la crescita dell’e-commerce, registrando incrementi tra il 20% e il 30%. Anche il settore del Food Confezionato e del Grocery in generale hanno registrato una crescita positiva, rispettivamente del 14,8% e dell’11,7%. Leggera diminuzione invece per la vendita di bevande e per le categorie di ortofrutta, ittico e freddo, con queste ultime tre in frenata soprattutto nel mese di dicembre.

Vendite online: non solo beni fisici

Quando si parla di e-commerce si fa riferimento prevalentemente alla vendita di beni fisici, che possono essere ordinati da PC o da mobile e ricevuti comodamente a casa, ma in realtà, ciò a cui si sta assistendo è un profondo cambiamento delle abitudini di consumo degli italiani, che oltre ad acquistare sempre più spesso oggetti materiali e di consumo su internet, si rivolgono alla rete anche per servizi di altro genere, come quelli di formazione e di intrattenimento, tanto che società specializzate in alcuni ambiti specifici come quelle che gestiscono le piattaforme che permettono di accedere ai tavoli di poker virtualmente e di apprendere le strategie di gioco, hanno raggiunto numeri impressionanti in termini di fatturati e account attivi mensilmente.

Sempre più settori trovano spazio online e il trend non sembra destinato a rallentare, anche in previsione del consolidamento di nuove tecnologie introdotte soltanto in tempi recenti, come la realtà virtuale e la realtà aumentata, che promettono di migliorare ulteriormente l’accesso a beni e servizi e di rendere l’esperienza digitale ancora più coinvolgente e vicina alle sensazioni tipiche del mondo fisico. L’e-commerce continua dunque a rappresentare una componente essenziale del panorama economico italiano, con una crescita costante e un giro d’affari sempre più significativo spinto dall’aumento di consumatori che decidono di abbracciare questa modalità di acquisto, spingendo il settore a svilupparsi e adattarsi alle loro esigenze. Le prospettive per il futuro sono promettenti, con nuove opportunità di crescita e innovazione che attendono le imprese, il cui compito sarà quello di farsi trovare pronte per non perdere quest’importante treno.