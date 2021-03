E che sia vittoria!

GENNARO VENTRESCA

Il nostro avversario di giornata ha giocato solo 17 delle 21 gare in programma. Non oso neppure pensare se per caso dovesse vincere i quattro recuperi, dove schizzerebbe. Intanto, sono fermamente convinto che, al massimo, ne potrebbe far suoi al massimo tre. Il quarto, ovviamente, è quello che dovrà perdere oggi, contro i nostri ragazzi, in programma alla Bomboniera. Un fatto è sicuro: allo stato dell’arte, la Recanatese -è di lei che si parla- è stata l’autentica delusione della stagione.

***

Il Campionato è fluido e, se permettete, la nostra squadra lo controlla dalla prima uscita. Persino nei continui intermezzi dovuti al virus. Selva Piana è il nostro regno. Ormai spogliato di pubblico e di cuori indomiti. A ogni vittoria dei rossoblù, nel silenzio assordante, mi torna alla mente un amico indimenticabile che amò i nostri colori come pochi altri. Per numerosi decenni Domenico Fratianni, il pittore dello sport e della vita gli è rimasto accanto. Senza perdere una battuta, neppure quando il calendario gli assegnava modesti avversari molisani.

***

In una rovente giornata di luglio di due anni fa, mentre era a Matera per una importante personale di pittura, il cuore non resse e lo tradì. Lasciandoci un po’ più soli e desolatamente tristi. Conoscendolo da sempre sono convinto che si sarebbe “scaldato” anche attraverso la tv al seguito dei lupi. Gli bastava poco, al maestro, per accendersi ed entusiasmarsi. Che amò senza distinzione di ruoli o di censo. A prescindere.

***

Bisognerà guerreggiare sempre. Forse sino all’ultima partita. Come accadde nel 2000. Con l’ultimo atto a Selva Piana, con 18 mila paganti ad aspettare il gol di Corradino che fece breccia nella porta della Pro Vasto che si difese orgogliosamente per un tempo, prima di arrendersi agli assalti dei nostri ragazzi che apparecchiarono nella ripresa una inebriante vittoria. Racchiusa in un tris che ancora rispecchia nella vetrina dei dolci ricordi.

***

Zitti e buoni. Partire favoritissimo, con le manette ai polsi, con a ruota la zavorra dell’intero gruppo, e aver ragione della coalizione alla distanza, significa dare all’impresa il tocco del capolavoro, possedere all’estremo limite il senso del palo d’arrivo, accessibile solo alle grandi squadre. Il Lupo deve correre senza farsi raggiungere, per presentarsi allo sprint in solitario, al termine di una prova di gran fondo. Oggi gli tocca un’altra partita dura, da affrontare senza due pedine importanti quali capitan Bontà e il frizzante Fabriani. Fermati dal giudice sportivo per un turno.