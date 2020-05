“E che d’è stu quatto e Maggio” se non una data di rinascita sociale

di Vittoria Todisco

“E che d’è stu quatto e Maggio” ?

Esclamazione usata da mia madre di fronte all’inaspettato disordine della nostra camera quand’eravamo ragazzi. Espressione dimenticata … che forse pochi conoscono molto usata un tempo quando il Molise si considerava Terra di Lavoro e quindi più affiatata a Napoli, città con la quale si commerciava e dove i giovani campobassani si recavano all’università, che a Roma.

Che vuole significare il detto: stu quatto e Maggio? Non c’è nessuna spiegazione scientifica solo delle voci che prendono spunto dall’usanza praticata a Napoli – e un po’ in tutto il Mezzogiorno – quando il 4 di Maggio, allo scadere dei contratti di locazione la gente si metteva in giro a cercare un altro alloggio. Già dai tempi dell’Impero Romano c’era un mese ed un giorno stabilito in cui si rendevano esecutivi sfratti e traslochi. A Napoli accadeva il 10 di Agosto proprio per evitare che tutti i giorni la gente se ne andasse in giro con carretti carichi di mobili e bagattelle per cercare un nuovo alloggio. La data poi venne cambiata considerato il caldo del mese di Agosto e la fatica di dover sgomberare abitazioni trascinando su e giù per scalinate e vicoli tavoli sedie e materassi; così nel 1611 il vicere di Napoli don Pedro de Castro, stabilì che fosse il 4 Maggio il giorno utile ai traslochi.

La data del prossimo 4 Maggio, cioè domani, che sarà il giorno della nostra liberazione dall’isolamento al quale siamo stati costretti da ormai circa due mesi ha richiamato alla mente questo antico detto che nel linguaggio corrente di frasi fatte significa fare un trasloco ma indica anche l’occasione di un grande cambiamento sociale. A ben riflettere questa circostanza ha molte attitudini con la nostra attuale situazione. Armando Gill, pseudonimo del cantante Michele Testa (1877 – 1945), che a ben ragione si può considerare il primo cantautore italiano perché il primo a firmare testi e cantare suoi brani in italiano e napoletano ha portato al successo tra gli altri il suo “ ‘o quatt’ ‘e maggio” e parla di un povero bottegaio che pur avendo abbellito e resa decorosa la sua “putchella” si vede costretto a subire lo sfratto dal padrone del locale che intende ricavare di più da quel suo bene. La rassegnazione non fiacca lo spirito del povero bottegaio napoletano che con pazienza e tanta fiducia nel domani si mette in giro in cerca di una altro “buco” per continuare ad esercitare la sua professione e tirare a campare.

Come sarà il nostro 4 Maggio? Sarà un “tana libera tutti” che affollerà il Corso dei soliti consumatori di marciapiedi´?

E’ vero questa lunga quarantena ha rincoglionito tutti noi che abbiamo preso la prima settimana di isolamento quasi con sorpresa, sentendoci un po’ come devono sentirsi i ragazzi alla prima nevicata dell’inverno all’annuncio della chiusura delle scuole. Siamo stati ligi – sì vabbè l’assalto ai supermercati come fossimo in tempo di guerra c’è stato – però una volta fatto incetta di pasta, farina biscotti, nutella, merendine e lievito i birra ci siamo chiusi in casa buoni buoni cucinando, cantando, suonando, navigando su internet scambiandoci saluti e abbracci virtuali oltre a notizie, contro notizie, video e barzellette aspettando gli eventi e di più ascoltando il premier Conte quasi fosse il Messia. Dopo dieci giorni abbiamo cominciato a prendere contato con la realtà che era tragicamente ben diversa da una vacanza a sorpresa. La conta dei morti! Il numero sempre crescente dei contagiati. L’affanno di medici ed infermieri. La mancanza di strutture con ospedali impossibilitati a contenere tutti i malati. Quei camion militari in fila che si portavano via gli affetti più cari di ciascun italiano. E’ allora che è subentrata la paura oltre che della morte della povertà. E’stato proprio quell’assalto al supermercato da parte di persone che pretendevano di ottenere la merce pur non avendo i soldi per pagarla ad immergerci nel dramma che si profilava dinanzi a noi. Domani 4 Maggio dei soldi promessi ancora non si vede l’ombra. “Dum Romae consulitur, Saguntum exspugnatur “ Mentre a Roma si discute Sagunto viene espugnata. L’Europa quella di Altiero Spinelli sognata come unione di Stati europei fratelli e solidali si rivelata una unione di burocrati mostrando il suo volto indifferente ed ostile.

Tocca a noi rimboccarci le maniche e ricostruire ciò che è andato distrutto non solo da questa circostanza ma anche dall’abusata abitudine di pensare che tocca agli altri prestarci aiuto mentre dobbiamo abbandonare l’idea di perseguire un sistema economico che da tempo non era più praticabile tanto meno raggiungibile. Affrontiamo con coraggio ed energia il dopo guerra da Covid 19 che ci attende. Sentiamoci e dimostriamo di essere italiani con lo stesso orgoglio con il quale abbiamo applaudito i nostri medici, messo il Tricolore sui nostri balconi, cantato Bella Ciao e, dimostriamo di possedere il coraggio e l’impegno per poter ricominciare. C’è un immagine che può esserci di aiuto e conforto quella di due uomini apparentemente soli! Il Papa che benedice una Piazza San Pietro virtualmente vuota resa irripetibile e straordinaria da uno scenario che nemmeno Paolo Sorrentino sarebbe stato in grado di immaginare e il Presidente della Repubblica che con la mascherina sul volto sale le scale dell’Altare della Patria per rendere omaggio ai Caduti di questa come di altre guerre. Consideriamoci fortunati perché siamo ancora qui e perché al mondo ci sono uomini di cui ancora ci si può fidare.