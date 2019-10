Decine di interventi in provincia di Campobasso da parte dei Vigili del Fuoco

Decine di chiamate al centralino dei Vigili del fuoco di Campobasso giungono quotidianamente per segnalare la presenza di nidi di calabroni che hanno invaso canne fumarie, terrazzi e sottotetti di abitazioni. Ciò si traduce in altrettanti interventi in numerosi centri della provincia di Campobasso. Anche oggi, dicono al comando provinciale di Campobasso, è stata una giornata molto impegnativa su questo fronte. Le operazioni di bonifica di questi nidi non sono esenti da pericoli, quindi gli stessi Vigili del fuoco invitano a non avventurarsi con metodi fai da te. E’ sempre necessario, dunque, assicurare ogni tipo di intervento utile ad evitare, o ridurre al minimo, i rischi per la salute delle persone. Nelle aree private, esterne o interne alle abitazioni, in caso di altri insetti imenotteri (vespe e calabroni) è il proprietario che deve intervenire, preferibilmente tramite ditte specializzate, perché qualunque tipo di rimozione può essere difficoltosa e pericolosa.