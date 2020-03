È abruzzese la coppia vincitrice del contest “un bacio nel borgo di Termoli”

TERMOLI. #unbacionelborgodiTermoli, c’è lo scatto #selfielove vincitore del contest fotografico inaugurato lo scorso 30 gennaio. «Ringraziamo – si legge in una nota del presidente di Turismo Termoli – di cuore la coppia abruzzese vincitrice che a breve ricontatteremo per la premiazione ufficiale, per aver partecipato al nostro contest e che ha vinto con ben 221 voti sommati tra Facebook (sul nostro album) ed Instragram. Ringraziamo di cuore tutti i restanti 59 scatti che ci sono pervenuti…tutti altrettanto meravigliosi. Grazie per aver partecipato. Ringraziamo di cuore anche coloro che hanno semplicemente promosso il nostro #borgotermolese. Ringraziamo nuovamente l’Amministrazione Comunale ed in primis l’Assessorato al Turismo che ha contribuito alla riuscita del nostro evento d’amore, come a tutti i giornali online locali e nazionali, ai programmi radiofonici italiani e a tutti i termolesi che hanno contribuito anche loro a diffondere l’evento. A breve comunicheremo quando ci sarà la premiazione».