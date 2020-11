«Dybala ed Eriksen: ora più pesi che risorse»

Dybala ed Eriksen, presi individualmente, sono senza il minimo dubbio due calciatori dotati di grande tecnica ed anche di una certa qual classe, valutazione credo, sulla quale ci sia davvero poco da discettare. Siccome però il calcio non è il Tennis ma uno sport di squadra, è altrettanto indubbio che per Juventus ed Inter o, se preferite, per Pirlo e Conte, almeno in questo momento storico, siano più un problema che una risorsa. Tra le tante similitudini che si possono trovare nell’accomunarli, ci intrigano più di altre, quelle legate al ruolo rivestito nei club di appartenenza e la retribuzione pressoché analoga. Con l’arrivo di Ronaldo, l’argentino ha perso quel ruolo dybacentrico, che fatalmente è finito sulle spalle del più celebrato compagno, col quale, nonostante l’avvicendarsi di allenatori ( Allegri, Sarri e Pirlo), vista la somiglianza del ruolo ( se non vi piace prima punta, chiamatele seconde punte), sono fatalmente in competizione. In soldoni, aldilà delle parole che spesso sono recitate, i succitati tecnici, continuano a scegliere di puntare su un giocatore vertice con caratteristiche diverse, più Ronaldo. Non Ronaldo, Dybala ed altri nove. Questo certifica la storia calcistica del momento. Il diafano danese, ogni qual volta è stato chiamato in causa, si è segnalato più per la sua astenia che per altro. In rapporto a quello che Conte cerca nelle caratteristiche dei suoi giocatori, potremmo dire che l’affinità tra i due, è quella che passa tra un abitante del polo sud, costretto a vivere al polo nord. Soprattutto ai detrattori di Conte ( partito che si ingrossa come una valanga), non sembra vero addossare tutta la responsabilità al simpatico.. tecnico ex juventino, reo di non aver saputo valorizzarne le peculiarità dandogli fiducia e continuità di gioco, a prescindere dalle prestazioni. Riteniamo che le sue qualità, soprattutto balistiche, siano possibili da valorizzare , soprattutto, se non esclusivamente, in contesti di squadra costruita attorno a lui, con calciatori dediti al sacrificio per valorizzare le sue peculiarità, come accadeva al Tottenham o nella sua nazionale. Difficile fare ciò, in un calcio tattico come quello Italiano ed in una squadra che cerca una sua identità o, se preferite, una riconoscibilità, a prescindere dai singoli, a meno che non si chiamino Messi o Ronaldo. L’altra caratteristica sinistramente analoga è lo stipendio netto. Bonus più, o bonus meno, entrambi sono attestati sui 7,5 milioni di euro. La differenza è che per le casse sabaude, al lordo della tassazione, l’argentino costa sui 15 milioni di euro, mentre il danese pesa meno al lordo sui meneghini, avendo beneficiato del decreto crescita che abbatte al 30% circa, il lordo da versare all’erario, per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo aver soggiornato per almeno due anni all’estero. Sconto che vale anche per il tanto vituperato Conte, al quale l’Inter paga un lordo del 30% e non quasi il doppio della retribuzione netta .Notizia che in pochi hanno interesse a sottolineare e il cui perché lo lasciamo all’intelligenza dei lettori .Tornando ai nostri eroi e, cercando di ipotizzare il loro futuro più o meno prossimo, va ricordato che Dybala è in scadenza di contratto nel 2022, ed il cui rinnovo, aldilà delle rassicuranti notizie che soprattutto la Juventus fa filtrare, è tutt’altro che semplice. Infatti, la volontà di Antun, fiduciario di Dybala, è quella di parametrare il suo cliente , con il secondo più retribuito dopo il non raggiungibile Ronaldo, ( De Ligth) , che viaggia sui 14 netti, bonus inclusi. Una matassa non facile da sbrogliare, anche perché, se dovesse essere messo sul mercato vista la scadenza contrattuale non lontana, credo non sia facile trovare acquirenti disposti a soddisfare le aspirazioni juventine che, sembrano attestarsi non al di sotto degli 80 milioni. Da questo punto di vista, l’eventuale mission di Marotta ed Ausilio, appare una passeggiata di salute, visto che l’Inter lo ha pagato circa 25 milioni di euro, ed è anche disponibile a scambiarlo con un giocatore più funzionale ai desiderata di Conte.

Francesca Arbotti